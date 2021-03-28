В АО «РВ-Пермь» сменился руководитель

В АО «РВ-Пермь», находящемся в стадии ликвидации, сменился руководитель. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», председателем ликвидационной комиссии организации 25 марта была назначена Нина Кирсань. Ранее госпожа Кирсань возглавляла три березниковских компании, ныне ликвидированных. ООО «Верхнекамье-Услуги» занималось удалением и обработкой твердых отходов. Также в послужном списке организаций Нины Кирсань ликвидированное ООО «Юрист по ЖКХ», занимавшееся деятельностью в области права, и ООО «Палашер-Калий» (производство удобрений), где госпожа Кирсань также возглавляла ликвидационную комиссию.

АО «РВ-Пермь» было создано в 2013 году для реализации проекта транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала Пермь II. Деятельность компании сопровождалась скандалами. В феврале 2017 года краевая контрольно-счетная палата представила результаты проверки АО «РВ-Пермь», в ходе которой были выявлены необоснованные траты, проведенные без одобрения совета директоров. В июле 2018 года за растрату в особо крупном размере с использованием служебного положения бывший гендиректор «РВ-Пермь» Алексей Шабалин был приговорен к четырем годам условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом 250 тыс. руб. В апреле 2019 года краевые власти приступили к ликвидации «РВ-Пермь», однако из-за пандемии коронавируса ликвидация организации была отложена. До ликвидации АО власти пока не могут вернуть в бюджет денежный вклад, который они сделали в АО еще семь лет назад, при бывшем губернаторе Викторе Басаргине, в 150 млн руб.— они внесены в уставный капитал (его размер составляет 150,2 млн руб.).