В штате Нью-Йорк готовятся легализовать рекреационную марихуану

Законодатели штата Нью-Йорк достигли соглашения о легализации марихуаны в рекреационных целях, сообщает AP. Администрация губернатора Эндрю Куомо ранее подсчитала, что легализация может принести штату около $350 млн в год. Покупать марихуану в рекреационных целях разрешено уже в 14 штатах.

Законодательство позволит продавать рекреационную марихуану людям старше 21 года и установит процесс лицензирования ее доставки потребителям. Закон вступит в силу немедленно в случае принятия, хотя продажи начнутся не сразу. Для начала продаж может потребоваться от 18 до 24 месяцев согласования.

В ближайшие пять лет продажи марихуаны для рекреационных целей приведут к 376-процентному росту рынка легальных продаж этого психоактивного средства. Такие прогнозы сделаны в конце 2020 года в исследовании Euromonitor International о ситуации на мировом рынке марихуаны. По оценкам экспертов компании, доля рекреационной марихуаны на мировом рынке легальных продаж в 2025 году достигнет 67%, а доля медицинской марихуаны сократится с нынешних 23% до 9% к 2025 году.