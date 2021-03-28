За месяц в Екатеринбурге поднялись цены на вторичное жилье

Стоимость квадратного метра в марте в Екатеринбурге составила 81,1 тыс. руб., в то время, как в феврале стоимость одного «квадрата» составляла 80,6 тыс. руб. По данным аналитиков ЦИАН, за месяц рост составил 0,6%.

По подсчетам сервиса, за год стоимость поднялась на 11% — в марте 2020 года один кв. м стоил 72,3 тыс. кв. м.

За минувший месяц в среднем в крупнейших городах Росси цены выросли на 1,3%. «Продавцы ориентируются на цены выставленных объектов и завышают свои, поэтому значения растут скорее по инерции, нежели по объективным причинам»,— рассказала главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова.

Сохраняющийся уровень цен эксперт называет неадекватно высоким с учетом экономической ситуации. Несмотря на сохраняющуюся тенденцию к росту цен, руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отмечает его замедление