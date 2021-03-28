Группа «Расцветай» купила асфальтобетонный завод «Сибавтобана» за 733,5 млн рублей

ООО «Аквамарин» (входит в ГК «Расцветай») купила на открытом аукционе асфальтобетонный завод банкротного ООО «Сибавтобан». Договор купли-продажи заключен 10 марта на сумму 733,5 млн руб., следует из сообщения конкурсного управляющего.

Производственный комплекс зданий и сооружений асфальтобетонного завода общей площадью 10,7 тыс. кв. м и земельный участок площадью около 175 тыс. кв. м был выставлен на торги с начальной ценой 458,4 млн руб. В аукционе также приняли участие барнаульское ООО «СЗ Адалин-строй» и новосибирский предприниматель Андрей Воронов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аквамарин» принадлежит ООО «Расцветай инвест», в том числе на 1% через владельца Глеба Половникова. Компания была зарегистрирована в феврале 2020 года и осуществляет деятельность в области права.

Дорожно-строительная компания «Сибавтобан» признана банкротом в мае 2020 года. В реестр требований компании на тот момент были включены долги на сумму более 822 млн руб. В портфеле компании: строительстве Бугринского моста, Северного и Восточного обходов в Новосибирске, автодорог Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск — Павлодар и др.

Дарья Решетникова