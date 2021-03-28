Банк «Открытие» вошел в реестр кредиторов оператора сети «Захоти» с долгом в 32 млн рублей

Банк «Открытие» вошел в реестр кредиторов ООО «Паритет-Продукт Р» - компании, управляющей сетью супермаркетов «Захоти». Такое решение принял краевой арбитраж 11 марта. В 2018 году банк «Открытие» заключил с оператором «Захоти» кредитный договор на сумму 20 млн руб. до 19 ноября 2020 года под 10,5% годовых. Также «Паритет-Продукт-Р» выступило поручителем по кредитному договору между «Открытием» и соучредителем компании Семеном Отиновым. Сумма этого кредита сроком до 28 сентября 2020 года составила 30 млн руб. под 10,5% годовых. Должники не вернули в полном объеме кредитные средства банку, в результате «Открытие» 7 октября 2020 года потребовал включить задолженность в 39,4 млн руб. в реестр кредиторов «Паритет-Продукт-Р». Суд же включил банк в реестр кредиторов компании с задолженностью в 32,3 млн руб.

ООО «Паритет-продукт Р» принадлежит пермскому бизнесмену Игорю Отинову и его сыну Семену. По данным сервиса 2gis, в Перми сейчас под брендом «Захоти» работают 15 магазинов. Выучка ООО в 2019 году, по данным kartoteka.ru, составила 420,7 млн руб., убыток — 3,6 млн руб.

В сентябре «Паритет-Продукт-Р» вошло в процедуру банкротства. В отношении компании ввели процедуру наблюдения из-за долга перед саратовским ООО «Наша птица» в 1,1 млн руб. Свои требования к должнику в рамках дела предъявляют и другие кредиторы.