Вырваться за пределы четырех стен

Уже не первый год эксперты рынка говорят, что покупатель перестал воспринимать приобретаемое жилье как пространство, ограниченное лишь четырьмя стенами квартиры. Сегодня он оценивает концепцию всего жилого комплекса, и один из главных элементов восприятия места, в котором покупатель планирует жить,— придомовая территория. Поэтому застройщики уделяют оформлению прилегающих к дому территорий все больше внимания.

Александр Андрианов, первый вице-президент Glorax Development, полагает, что благоустройство внутренней территории жилого комплекса входит в число критериев, влияющих на выбор покупателей. «Поэтому все больше девелоперов старается выполнить в своих проектах не только стандартное, нормативное благоустройство, но и предложить более интересные решения. Особенно, если мы говорим о сегменте бизнес и выше. Сегодня есть спрос на функциональное и правильно "собранное" внутреннее пространство — от игровых зон для детей разного возраста и эксплуатируемой кровли на паркинге до общегородских пространств: парков, скверов, набережных с необходимой инфраструктурой, где смогут отдыхать как жители квартала, так и его гости»,— рассказывает эксперт.

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест», считает, что сегодня на первый план выходят человек и его потребности в качественном отдыхе и досуге. Пандемия только укрепила этот тренд. «Поэтому девелоперам важно создать уютное, красивое, интересное и при этом безопасное пространство за пределами квартиры. Еще на стадии разработки концепции важно заранее позаботиться о разнообразии инфраструктуры и зонировании территории, чтобы были учтены интересы жителей разных возрастов»,— рассуждает эксперт.

Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers, при этом считает, что глубина проработки концепции мест общего пользования (МОП) и придомовой территории не является ценообразующим фактором, но это важный компонент для большей ликвидности проекта. «Уже долгое время рынку нужны не только квадратные метры в определенной локации, с хорошей транспортной доступностью до центра и метро, но и проекты с высоким качеством проживания, которое состоит из эргономичных МОП (красивые холлы, сториджи и колясочные, лобби), а также комфортной пешеходной среды с игровыми площадками из экологичных материалов для детей разных возрастов, дендропланов с различными сценариями цветения растений, достаточным процентом зеленых насаждений. Это одинаково важно как для семейных покупателей, так и для владельцев домов разных возрастов, любящих активный образ жизни и прогулки на свежем воздухе»,— настаивает эксперт.

«Увеличение среднего чека способствовало тому, что покупатели стали более внимательно относиться к приобретению жилья: более тщательно выбирать проекты, оценивать качество строительства, в том числе и продуманность придомовых территорий»,— считает Анна Прозорова, директор департамента недвижимости ООО «Лахта Плаза».

Угодить всем

«Важным элементом проекта благоустройства в каждом квартале Glorax Development является подземный паркинг. Вместе с ландшафтными дизайнерами мы выбираем наиболее подходящие деревья и кустарники — это специальные виды зеленых насаждений из питомников, которые имеют особую корневую систему, крону, цикл роста. Корни таких деревьев не будут выходить за пределы метрового грунта и разрушать слои кровли, а крона не будет вырастать до 5–7 метров высотой, заслоняя листвой первые этажи домов»,— рассказывает господин Андрианов.

Создание комфортной городской среды предполагает не только благоустройство внутренних закрытых дворов в жилых комплексах, но и наличие насыщенных общественных пространств. «Например, в "Первом квартале" Ligovsky City, который реализуется в рамках редевелопмента исторического центра Санкт-Петербурга, мы проводили архитектурный конкурс. Его участники предложили не только концепцию благоустройства территории внутреннего двора, но и проект общественного сквера рядом с жилым комплексом. Конечно, это требует от девелопера дополнительных ресурсов. Кроме финансовой части, это еще и большая административная работа. Для выбора проекта мы привлекали экспертов и специалистов из комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Среди критериев определения победителя были соответствие художественных образов сложившимся традициям города, взаимосвязь с историей места. Главное — функциональность пространства, его удобство и продуманная система пешеходных и транспортных зон»,— делится господин Андрианов.

Господин Заседателев говорит, что ГК «Ленстройтрест» при наполнении внутренней территории кварталов руководствуется принципом «10+», согласно которому в каждом общественном пространстве должно быть не менее десяти потенциальных сценариев времяпровождения — возможности для игр детей разных возрастов, занятий спортом для взрослых и детей, прогулок, наблюдения за природой, на территории должны быть уютные кафе, места для работы на открытом воздухе. «В наших кварталах есть все — от выделенной зоны для пикников до профессионального скейтпарка площадью 1400 кв. м. И когда потенциальные покупатели приезжают в первые очереди наших комплексов и видят, как все устроено, какая там спортивная, развлекательная и детская инфраструктура, они готовы приобрести жилье чуть дороже, чем в среднем по локации»,— отмечает эксперт.

По его словам, к проектам комплексного благоустройства компания привлекает зарубежные архитектурные бюро. «Европейские урбанисты умеют создать эргономичное жилое пространство и комфортную придомовую территорию, и мы перенимаем этот опыт, адаптируя его под российские реалии. Также в своих проектах мы активно используем ландшафтный дизайн, который позволяет учесть и выгодно выделить особенности локации. Такой подход к зонированию и наполнению общественных пространств позволяет каждому жителю наших кварталов заниматься своим любимым делом, не нарушая при этом пространство соседа»,— делится господин Заседателев.

Соблюсти баланс

«В рамках проекта ЖК "FoRest Аквилон" появится экопарк на 17 тыс. кв. м, что составляет почти половину всего участка жилого комплекса. В рамках проекта мы высадим более 1 тыс. кустарников, взрослых лиственных и хвойных деревьев, цветников, а также выполним работы по ландшафтному дизайну. Кроме того, экопарк будет наделен образовательной функцией. Так, в каждом дворе появится арт-объект "Дерево со скворечниками" с информационными табличками, которые помогут познакомить жителей с маленькими пернатыми соседями, подружить их и научить относиться с уважением и любовью к окружающему миру. А на территории ЖК "Аквилон Залив" появится "зеленая набережная" — пешеходная аллея протяженностью 300 метров с дизайнерским освещением и зонами отдыха, а также два "цветочных острова"»,— рассказывает Виталий Коробов, директор группы «Аквилон».

Дмитрий Ефремов, руководитель аналитического центра компании «Главстрой Санкт-Петербург», при этом замечает, что все же при покупке жилья одним из основных критериев выбора остается цена, поэтому застройщикам важно сохранять баланс между наполнением проекта опциями и финальной стоимостью квартиры.

«Продуманный ландшафтный дизайн стал частью не только проектов класса бизнес и выше, но и комфорт-класса. Чтобы двор был зеленым с первых дней, высаживаются крупномерные, уже взрослые деревья. Для создания интересного рельефа, искусственных холмов и склонов используется геопластика. Благодаря этому пространство становится более выразительным. Безусловно, должны быть скамейки для отдыха, а если позволяет место — беседки, навесы, что особенно важно в условиях петербургского климата. Одна из основных тенденций — создание для жителей комфортных условий для встреч и общения с соседями, чтобы формировалось соседское комьюнити»,— указывает господин Ефремов.

Олег Привалов

Жилые комплексы с наиболее оригинальными проектами придомовых территорий

Концепция 1 — ландшафтный дизайн

ЖК Golden City: разграничение функциональных зон путем ландшафтных решений с использованием хвойных пород деревьев и злаковых растений;

ЖК Modum: объединение на территории трех типов ландшафтов («лес, поле, луг»), индивидуальное природное оформление дворов;

ЖК Futurist: внутреннее пространство двора разбито на тематические зоны — они отделены друг от друга с помощью куртин с деревьями, кустарниками и живыми изгородями, которые активно служат дополнительной границей между двором жилого дома и участком Левашовского хлебозавода, защищают от шума с проезжей части;

ЖК Ultra City: ландшафтный дизайн создан российско-берлинской студией МОХ (мини-холмы, альпийские горки, приподнятые над землей куртины, фруктовый сад, городской огород, где можно посадить какие-либо растения). Пространство зонировано: цветущие кустарники, густые многолетние растения делят двор на тематические зоны;

ЖК One Trinity Place: просторная пешеходная плаза, на которой расположился парк с фонтанами и березовой аллеей;

ЖК Riverside: индивидуальный ландшафтный проект с использованием малых архитектурных форм, многолетних растений, газона, а также площадь с фонтаном;

ЖК Grand House: эмоциональные сценарии освещения двора, динамическая подсветка.

Концепция 2 — индивидуальный облик придомовой территории за счет малых архитектурных форм (МАФ), объектов культурного наследия (ОКН) и арт-объектов

ЖК Modum: современные игровые скульптуры Kompan;

ЖК «Четыре горизонта/Дом на излучине Невы»: отреставрированный ОКН XIX века — водонапорная башня Охтинской бумагопрядильной мануфактуры;

ЖК Futurist: немецкое игровое оборудование Richter Spielgeraete, ОКН — Левашовский хлебозавод;

ЖК Ultra City: три детских площадки от Richter Spielgeraete, первый в Петербурге арт-объект, созданный студией Артемия Лебедева;

ЖК «Гранд Фамилия»: арт-объекты на территории — миниатюра Эйфелевой башни, рядом копия купола Лувра, ландшафтный дизайн украшают перголы — декорации в виде арок и навесов;

ЖК Barcelona: арт-объект в составе ландшафтного дизайна — фонтан и скульптура.

Концепция 3 — двор на стилобате (изолированность дворовой территории, пешеходные пути не пересекаются с автомобильными, реализация концепции города в городе)

ЖК Riverside: внутренний двор расположен на стилобате;

ЖК «Новый город»: внутренний двор расположен на стилобате;

ЖК «Парадный квартал»: внутренний двор расположен на стилобате. Собственная «бутиковая» улица и просторная пешеходная зона. Стилобат позволил расположить под территорией жилой застройки самый большой подземный паркинг в центре Петербурга — на 1721 машино-место.

Концепция 4 — придомовая территория рядом с водой

ЖК Magnifika: благоустроенная набережная реки Охты;

ЖК RoyalPark: собственная марина, благоустроенная набережная;

Комплекс «Императорский яхтъ-клуб»: яхтенная марина до 200 судов, сервис катер-такси для резидентов, благоустроенная гранитная набережная.

Концепция 5 — эксплуатируемая кровля

ЖК IDMurino: лаундж-зона на крыше;

ЖК Grand House: общая терраса на крыше;

ЖК Barcelona: обустроенная смотровая площадка.

Источник: Colliers