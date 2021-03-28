Волейболисты «Ярославича» начали борьбу за бронзу с двух поражений

Ярославский волейбольный клуб «Ярославич», потерпел два поражения от команды «Кама» из Перми в начавшейся серии матчей за бронзовые медали чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А». Серия будет продолжаться до трех побед.

Первый матч серии состоялся 26 марта в СОК «Атланты» в Ярославле. Со счетом 3:1 победу в нем одержала «Кама». Во второй встрече 27 марта также в Ярославле снова сильнее стали пермские волейболисты, выигравшие со счетом 3:1. «Кама» в серии игр за бронзу ведет 2 - 0.

Третий матч серии пройдет 3 апреля в Перми. Если потребуется четвертая игра, она тоже будет проходить в Перми

Антон Антонов