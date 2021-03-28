В Туркменистане прошли первые выборы в верхнюю палату парламента

В Туркменистане состоялись первые выборы членов Народного совета Национального совета (верхняя палата парламента). Областные и городские избирательные комиссии Ашхабада приступили к подсчету бюллетеней. Двухпалатная система была введена в Туркменистане в 2021 году.

112 кандидатов, зарегистрированных в Центральной избирательной комиссии, баллотировались на 48 мест в Народном совете. За выборами наблюдали 440 наблюдателей.

«Создание двухпалатного Национального совета ознаменует начало нового важного этапа в истории парламента страны и приведет к совершенствованию законодательной власти, модернизации органов государственной власти, дальнейшей демократизации общественной жизни»,— говорится в сообщении правительства страны.