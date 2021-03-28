В Татарстане за сутки коронавирус обнаружили у 38 человек

Минздрав Татарстана 28 марта сообщил о 38 новых случаях COVID-19 за последние сутки. 13 человек госпитализированы, 25 получают лечение на дому.
В том числе 17 инфицированных выявили в Казани, 8 – в Набережных Челнах, 3 – в Бугульминском районе, по 1-2 – еще в восьми районах республики.
Всего за всю пандемию в регионе зарегистрировано 19 310 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 16 111 человек, в том числе 49 – за минувшие сутки. Умерли 412 человек.
Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»