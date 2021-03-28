Автобус с 26 подростками попал в аварию в Свердловской области

На автодороге в поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область) в ДТП попал автобус, перевозивший детей. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, авария произошла 28 марта в 04:48. В автобусе, который ехал из Ирбита в Кольцово, находилось 26 подростков от 14 до 18 лет и четверо сопровождающих взрослых. Автобус столкнулся с легковым автомобилем.

По одной из отрабатываемых версий, 46-летний мужчина, возвращавшийся из Екатеринбурга со своим 40-летним знакомым на машине «ВАЗ-2110». По версии полицейских, водитель мог задремать, и это могло послужило причиной выезда на полосу встречного движения.

«По предварительным сведениям, в автобусе никто из детей и взрослых не пострадал, так как все были пристегнуты ремнями безопасности. Чего не скажешь про водителя "Лады", чтобы извлечь его из машины специалистам МЧС пришлось применить спецоборудование. Водитель "ВАЗа" и его пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — рассказал Валерий Горелых.

Стаж водителя «ВАЗа» составляет 25 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения ране он привлекался пять раз. Мужчина освидетельствован, алкоголь в его крови не обнаружен.

Подростки, которые находились в автобусе занимаются в одном хореографическом коллективе «Рандеву». Они ехали в Москву, чтобы принять участие в международном конкурсе хореографического искусства «Танцемания».

«После аварии детям был предоставлен другой автобус, который и доставил их в аэропорт Кольцово. В столицу они убудут сегодня вечером», — отметил полковник Горелых.

Более подробные и точные обстоятельства столкновения сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение.