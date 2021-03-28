«Вышли или выходят этой весной» Настя Ройзман — о коллаборациях

Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает о капсульной коллекции от Kenzo X Kansai Yamamoto, кроссовках Reebok Classic с фирменным «маржеловским» разрезом и результатах сотрудничества Dsquared2 с нападающим итальянского клуба «Милан» Златаном Ибрагимовичем.

На этой неделе стартовали продажи новой коллекции Uniqlo +J. В Японии традиционно ажиотаж, очереди и талоны, зато обошлось без стычек между покупателями.

По этому случаю рассказываю об еще трех интересных коллаборациях, которые вышли или выходят этой весной.

Итак, Kenzo X Kansai Yamamoto. 2020 год унес жизни двух великих японских дизайнеров. Дабы почтить память этих «панков от мира моды», креативный директор Kenzo Фелипе Оливейра Баптиста придумал капсулу. В ней он использовал арт-коды из архивов Кансая Ямамото, расцветив их анималистичными принтами Кензо Такада и японской каллиграфией.

Reebok X Maison Margiela. Результаты сотрудничества — кроссовки Reebok Classic с фирменным «маржеловским» разрезом, отделяющим большой палец ноги. Первую партию разобрали за считанные дни, поэтому было решено выпустить второй дроп в черном и белом цвете.

Dsquared2 X Zlatan Ibrahimovic. Коллекция бренда, созданная совместно с нападающим итальянского клуба «Милан», включает в себя худи с надписью Icon, футболки, бейсболки и деним с черно-белым профилем футболиста и надписью, повторяющей его татуировку: «Только бог может меня судить».