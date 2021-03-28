Кинг-Конг и Годзилла вступили в новую схватку

Блокбастер «Годзилла против Конга» возглавил российский прокат. За первый уикенд он может собрать 250 млн руб. Аналитики рынка отмечают, что фильм о битве двух монстров стартовал лучше других картин, которые выходили на обычной, непраздничной, неделе. Про Годзиллу и Кинг-Конга в совокупности было снято около 40 фильмов. Но это лишь вторая в истории картина, где в центре внимания оказываются оба персонажа. Первый фильм про их противостояние вышел почти 60 лет назад. Насколько впечатляющей оказалась новая дуэль Кинг-Конга и Годзиллы? Расскажет — Владимир Расулов.

Несмотря на то, что Кинг-Конг старше Годзиллы на 20 лет, оживший из-за водородной бомбы ящер интересовал режиссеров больше. Только японские студии сняли около 30 картин о том, как разгневанный кайдзю топит корабли в море и крушит города на суше.

Черно-белую историю про Кинг-Конга и девушку, которой удалось его укротить, выпустили в 1933 году. Картина задала новый уровень спецэффектов в кинематографе, была настолько хорошо принята зрителями, что в том же году последовало продолжение фильма.

А через 30 лет Кинг-Конг и Годзилла впервые встретились на экране. Совместный экшн американской Universal Pictures и студии Toho вышел в 1962-м.

На родине кайдзю картина на тот момент стала самым кассовым фильмом о Годзилле.

В этом году Кинг-Конг и Годзилла вступают в схватку во второй раз в истории.

Зарубежные критики хорошо приняли перезапуск легендарного столкновения монстров, на сайте агрегатора рецензий Rotten Tomatoes почти 80% положительных отзывов. Некоторые подчеркивали, что создатели фильма решили задавить зрителя обилием компьютерной графики, яростью и знаменитым рыком Конга и Годзиллы.

«Годзилла против Конга», действительно, получился отличным аттракционом, отмечает кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман. При этом, по ее словам, тех подтекстов, которые были в картине 60-х годов в новом фильме нет: «Две истории про монстров: одна западная, про Кинг-Конга, другая — восточная, которая пришла изначально из японских фильмов. “Кинг-Конг” в свое время, когда он появился на экранах, отражал страхи западного цивилизованного мира перед миром диким, неисследованным. Что касается “Годзиллы”, он появился в Японии как отражение страхов перед ядерной войной. Когда эти фильмы стали собирать деньги и получать какую-то фанбазу, все уже упрощалось. “Годзилла против Конга” — это уже просто чистый аттракцион, нет никакой смысловой подоплеки. Если очень сильно стараться что-то разглядеть, то можно, конечно, увидеть смысл про экологию».

В кинематографе режиссеры не упускали возможности столкнуть и других монстров из параллельных франшиз. Например, «Чужой против Хищника» собрал в три раза больше своего бюджета. Однако картина получила на IMDB оценку лишь 5,6 из 10 баллов и была номинирована на «Золотую малину». Примерно то же случилось со столкновением маньяка с улицы Вязов с убийцей в хоккейной маске. В кинотеатрах хоррор 80-х «Фредди против Джейсона» сумел заработать почти $120 млн при бюджете в $30 млн, а критики кроссовер не оценили.

Режиссеры продолжают возвращаться к такому формату по нескольким причинам, подчеркивает кинокритик Владислав Шуравин: «Вспоминают “Джейсона против Фредди” — это тоже попытка переосмыслить жанр. Джейсон Вурхиз сражался с Фредди Крюгером. Собственно, взяли абсолютно ироничного персонажа, который просто разрубает людей на части, у которого нет чувства юмора, и из-за этого фильм, несмотря на то, что был противоречивым, вышел дискуссионным. Там было на что посмотреть.

Суть кроссоверов не только в том, чтобы привлечь зрителей, она еще и в том, чтобы посмотреть на персонажей, которые у нас имеются, например, на того же Годзиллу, который в рамках своих сольных проектов выглядел куда скучнее.

Одно дело, когда город разрушает Годзилла самостоятельно, и другое — когда они делают это с гигантской обезьяной».

«Годзилла против Конга» — это четвертый фильм в рамках новой франшизы. По планам студий Toho, Warner Brothers и Legendary Pictures, их совместная киновселенная, созданная в 2014-м, должна была встряхнуть многолетние истории Конга и Годзиллы. В сумме три предыдущие картины серии заработали в мировом прокате $15 млрд.

Ольга Сергиенко