Еще у 23 ямальцев подтвердился коронавирус

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за последние сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 23 человек, сообщил региональный оперштаб. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Новом Уренгое (12) и Ноябрьске (7).

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 37 922 человека. Из них 36 463 человека уже выздоровели, 407 пациентов скончались.

По данным штаба, 120 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями, семь пациентов находятся в тяжелом состоянии, два пациента с подтвержденным коронавирусом находятся на ИВЛ.