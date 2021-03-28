В Ярославской области от коронавируса умерли еще два человека и 91 заболел

В Ярославской области за прошедшие сутки зафиксировано еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток был зафиксирован 91 новый случай заболевания COVID-19. За это же время в области 72 человека выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 28 марта всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 35828 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 34210 человек вылечились. 477 пациентов, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов