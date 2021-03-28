В Тюменской области COVID-19 подтвердился у 63 человек, четыре пациента скончались

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 63 человека, еще четыре пациента скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили 33 426 случаев заболевания. Более 31 тыс. жителей области уже выздоровели, 373 пациента скончались.

За последние сутки в России подтверждено 9 088 новых случаев заражения COVID-19 в 84 регионах. Всего в стране зарегистрировано 4 519 832 случая заражения. Больше 4,1 млн человек уже выздоровели, 97 740 пациентов скончались.