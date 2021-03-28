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В Свердловской области 139 человек заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 139 человек, 10 пациентов скончались.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 82 108 человек. Из них больше 75 тыс. уже выздоровели, 2706 пациентов скончались.

Напомним, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен в Свердловской области до 29 марта. В рамках массовой вакцинации более 200 тыс. уральцев уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19.

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