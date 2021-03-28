Под Ярославлем треснула отремонтированная осенью за 159 млн рублей дорога

Под Ярославлем на отремонтированной осенью 2020 года автомобильной дороге Толбухино – Уткино – Спас-Виталий образовалась трещина. Дорога треснула посередине, вдоль разделительной линии. Автомобилисты сделали видеозапись тянущейся десятки метров трещины, в которую помешается ладонь взрослого человека и опубликовали запись в соцссетях.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что капитальный ремонт участка дороги Толбухино – Уткино – Спас-Виталий был проведен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Капремонт пятикилометрового участка выполняла подрядная организация АО «Ярдормост». С подрядчиком подписан контракт на 159 млн руб. По информации регионального департамента дорожного хозяйства, этот участок стал последним объектом, отремонтированным в 2020 году в рамках нацпроекта БКАД. Дорогу сдали в эксплуатацию в октябре 2020 года.

Представители департамента дорожного хозяйства правительства Ярославской области прокомментировали публикацию в соцсети, поблагодарив авторов поста за бдительность.

«Спасибо за бдительность, проинформировали службу заказчика и подрядчика. Специалисты в ближайшее время обследуют дорогу. Автомобильная дорога находится на гарантии, все выявленные дефекты будут устранены за счет подрядной организации»,– говорится в комментарии представителей регионального департамента дорожного хозяйства.

Антон Антонов