Федеральная сеть «Клиника Фомина» откроет в Перми центр репродуктивной медицины

«КДФ Групп», управляющая федеральной сетью «Клиника Фомина», откроет центр репродуктивной медицины в Перми, пишет newsko.ru со ссылкой на vademec.ru. Всего сеть клиник планирует «зайти» в 10 регионов: новые центры, кроме Перми, откроются в Нижнем Новгороде, Уфе, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове, Волгограде и Воронеже. Инвестиционный фонд TealTech Capital выделил на развитие сети 500 млн руб.

Федеральная сеть «Клиника Фомина» специализируется на репродуктивных технологиях и женском здоровье, ее основателем является Дмитрий Фомин. Сеть представлена медицинскими учреждениями в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Калуге, Твери, Пензе и Краснодаре. В 2021 году в состав «Клиника Фомина» вошла сеть центров эко из Башкирии («Здоровье мужчины и женщины»).