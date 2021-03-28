«Дочка» «Ростеха» купила долю в компании Игоря Чайки

Корпорация «Росхимзащита», дочерняя структура «Ростеха», приобрела 33,4% Национальной экологической корпорации (НЭК), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее НЭК полностью принадлежала «Промышленному экологическому оператору» (ПЭО).

Совладельцами ПЭО являются сын бывшего генпрокурора России, полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки Игорь (40%), младший брат бывшего президента Молдавии Александр Додон (10%), еще 50% принадлежат Александру Пономареву. Основной вид деятельности компании — сбор неопасных отходов.

Ранее Игорь Чайка и Александр Пономарев уже создавали совместный проект — строительную компанию «Архплей Девелопмент». С миноритарной долей в нее позже вошел и господин Додон, отмечает РБК. Основной бизнес Игоря Чайки связан с вывозом твердых коммунальных отходов. Он владеет одним из крупнейших операторов переработки мусора «Хартия».