В мае в Прикамье начнется иммунизация населения против кори

Краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что с 1 мая и по 31 декабря этого года в Пермском крае будет проходить иммунизация населения против кори. Соответствующее постановление принято главным государственным санитарным врачом по Пермскому краю. Пройти вакцинацию смогут жители региона и граждане иностранных государств, работающие на территории Прикамья.

Прививку против кори можно будет поставить в поликлинике по месту прикрепления медицинского страхового полиса. Вакцинация сотрудников предприятий может проводиться с привлечением прививочных бригад.

Напомним, ситуация заболеваемости коревой инфекцией в Пермском крае характеризуется как стабильная. За прошлый год и истекший период 2021 года случаев заражения корью не зарегистрировано. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 почти во всех странах мира были прерваны кампании по иммунизации детского населения, что может привести к значительному росту числа заболевших корью и риску завоза инфекции в регион.