В Свердловской области в ДТП пострадали пять человек

В Свердловской области на 1-м км автодороги «Обход Верхней Пышмы» в аварии пострадали пять человек. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, на дороге столкнулись два легковых автомобиля.

«Водитель автомобиля ВА3-21099 при выезде со второстепенной дороги на полосу с односторонним движением, повернув направо, не убедился в безопасности своего маневра, столкнулся с автомобилем Kia Seltos, результате ДТП пострадали пять человек», — цитирует ТАСС сообщение ГИБДД. Пострадавших госпитализировали.

Инспекторы отметили, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, опьянения у водителей не установлено.