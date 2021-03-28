Удмуртия стала одним из лидером рейтинга эффективности и прозрачности госзакупок

По итогам 2020 года Удмуртия стала одним из лидером рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем среди регионов России. Республику признали лучшей по показателям «Исполнение требований законодательства о закупках для муниципальных нужд», «Исполнение требований законодательства», «Нормативная база закупок региона», «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе закупок» и «Оценка информационной инфраструктуры закупок региона», сообщает пресс-служба регионального минфина.

«Также показатели деятельности в сфере государственных и муниципальных закупок получили высокую оценку еще в десяти номинациях, в том числе таких как: "Оценка организационной структуры закупок региона", "Оценка осуществления закупочных процедур", "Исполнение контрактов", "Оценка профессионализма заказчиков и обеспечение квалифицированными кадрами"»,— подчеркнули в минфине.

Напомним, что в 2020 году экономия по результатам централизации закупок составила 3,8 млрд руб. В целом за три года республика сэкономила более 8 млрд руб.