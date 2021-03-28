Бездомная собака покусала двухлетнего ребенка в Красноярске, СКР начал проверку

Следственные органы проводят проверку по сообщению о нападении бездомной собаки на двухлетнего ребенка во дворе дома по ул. Норильская в Красноярске. Мальчик получил травмы лица.

«По предварительным данным, 27 марта около 18 часов женщина вместе с малолетним сыном возвращалась с прогулки, держа его за руку. В тот момент, когда они проходили между двумя припаркованным машинами, ребенок решил потрогать спящую собаку, а она в ответ укусила его», — сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Дарья Решетникова