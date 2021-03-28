Компания, управляющая ТЦ «Платина», в суде требует своего банкротства

ООО «Прогресс-2000», управляющая ТЦ «Платина» на ул. Пушкина, 80 в Перми, требует в суде своего банкротства из-за долга в 208,1 млн руб. По данным материалов дела, иск от «Прогресс-2000» поступил в краевой арбитраж 12 февраля, однако заявление истца было оставлено без движения. 19 февраля в суд с аналогичным заявлением в отношении «Прогресс-2000» обратилась инспекция ФНС по Свердловскому району Перми. Однако этот иск тоже был подан с нарушениями и оставлен без движения. 22 марта «Прогресс-2000» снова обратилось с иском в арбитраж, направив, в том числе недостающие документы, заявление приняли, его рассмотрение состоится 7 апреля.

По данным kartoteka.ru, ООО «Прогресс-2000», зарегистрированное в Перми в 2000 году, занимается арендой и управляет собственным или арендованным недвижимым имуществом. Возглавляет компанию Александр Шакиров, учредителями общества значатся само «Прогресс-2000» (16,97%), Владимир Гуринович (33,33%), София Серебренникова (33,33%) и Евгений Тимофеев (16,37%).

Ранее пермские СМИ сообщали о корпоративном конфликте совладельцев ТЦ «Платина», которые делили активы центра. В 2020 году на электронных торгах в рамках исполнительного производства за долги «Прогресс-2000» продавали чуть более половины площадей (3,3 тыс. кв. м) ТЦ «Платина». Летом того же года в суде рассматривалось заявление Натальи Шакировой, Софии Серебренниковой и Павла Ремнева о банкротстве «Прогресс-2000» из-за долга в 708 тыс. руб. Производство по делу было прекращено после того, как ответчик погасил долг. Сегодня в базе УФССП по Пермскому краю имеется 25 исполнительных производств, согласно которым суммарный размер задолженности «Прогресс-2000» составляет более 138 млн руб.

ТЦ «Платина» располагается в здании, пристроенном к 18-этажному жилому дому на ул. Пушкина, 80. По информации публичной кадастровой карты, общая площадь 4-этажного ТЦ составляет 6,01 тыс. кв. м. По сведениям 2gis.ru, по ул. Пушкина, 80 находится 64 различных организации, включая офисы компаний, кафе и магазины.