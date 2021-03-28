В Югре зарегистрировано 76 новых случаев заражения COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 76 новых человек в 13 муниципалитетах. Больше всего заразившихся зарегистрировано в Ханты-Мансийске (18) и в Сургуте (16).

На момент выявления у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у 3 человек заболевание протекало бессимптомно.

За весь период пандемии в регионе подтверждено 53 956 случаев заражения коронавирусом. 52 437 человек уже выздоровели, 781 пациент скончался.

По данным а 28 марта состояние 46 пациентов оценивается как тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).