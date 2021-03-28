Еще три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии выявили 83 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончались три инфицированных пациента — 74-летняя женщина и мужчины 68 и 95 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 38 жителей Ижевска, восемь граждан из Увинского района, семь — из Завьяловского района, пять — из Шарканского района, четыре — из Сарапула, по три — из Глазова, Воткинска, Камбарского и Дебесского районов, по два — из Игринского, Якшур-Бодьинского и Малопургинского районов, по одному — из Глазовского, Сарапульского и Юкаменского районов. В их числе шесть детей до 14 лет и 13 человек старше 65 лет. При этом 78 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 30 514 случаев заражения коронавирусом. Из них 377 закончились летальным исходом, 27 067 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 95 заболевших находятся в тяжелом состоянии.