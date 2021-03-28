Онлайн-сервис по быстрой доставке продуктов «Самокат» выходит в Новосибирск

Сервис по быстрой доставке продуктов питания «Самокат» 31 марта начнет работу в Новосибирске, анонсировала пресс-служба компании.

На прошлой неделе о выходе в Новосибирск федерального игрока по доставке продуктов сообщил, не называя саму компанию, директор «Русагромаркета» Богдан Григорьев. «Самокат» арендует складские помещения в открывшемся 19 марта оптово-распределительном центре (ОРЦ) «Русагромаркета».

Ранее основатель «Самоката» Вячеслав Бочаров комментировал «Ведомостям», что сервис принял решение о региональной экспансии. С 16 марта компания начала работу в Краснодаре, с 18 марта — в Самаре, а в ближайшие три месяца «Самокат» намерен выйти во все российские города-миллионники, сказал господин Бочаров. До этого «Самокат» работал в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.

«Ъ-Краснодар» сообщал, что всего онлайн-ритейлер открыл в регионах присутствия более 450 дарксторов. По данным пресс-службы компании, ежедневно «Самокат» доставляет более 150 тыс. заказов. В 2020 году совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта закрыло сделку по приобретению 75,6% в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат». Сумма сделки не раскрывалась.

Дарья Решетникова