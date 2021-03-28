В Канаде один человек погиб при нападении на библиотеку, шестеро пострадали

В канадском Норт-Ванкувере произошло нападение на библиотеку. Несколько человек получили удары острым предметом. Один человек погиб, шестеро пострадали.

«Информируем о нескольких жертвах нападения внутри и снаружи библиотеки Линн Вэлли. Один подозреваемый под стражей. Похоже, подозреваемый действовал в одиночку. Угроза в данный момент отсутствует»,— говорится в сообщении полиции в Twitter. Продолжаются поиски пострадавших.

Число пострадавших и погибших приводит Global News со ссылкой на правоохранительные органы. Телеканал отмечает, что нападение произошло в оживленном районе. О личности нападавшего и его мотивах неизвестно. На видеозаписях, которые опубликовали очевидцы, видно, что нападавший перед задержанием предпринял попытку суицида.