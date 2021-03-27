«Локомотив» вырвал победу у ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

27 марта ярославский хоккейный клуб «Локомотив» на своем льду в шестой игре второго раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принимал столичный ЦСКА. Игра в Ярославле завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. Победитель матча определился в овертайме. «Локомотив» после этой победы сравнял счет в серии плей-офф.

Первый период матча прошел без забитых голов. В середине периода армейцы отправили шайбу в ворота железнодорожников. Однако после видеопросмотра судьи не засчитали гол из-за положения «вне игры» у нападающего ЦСКА.

В втором периоде «Локомотив» открыл счет. Отличился Денис Баранцев. В третьем периоде армеец Константин Окулов сравнял счет и перевел игру в овертайм, в котором точнее оказались железнодорожники. Победную шайбу в ворота ЦСКА отправил капитан «Локомотива» Владимир Ткачев. Матч в Ярославле проходил в присутствии более 5,3 тыс. зрителей.

В серии матчей до четырех пока ничейный результат 3 - 3. Победитель серии будет определен в следующем матче серии.

Первый матч в Москве 17 марта выиграл «Локомотив» со счетом 2:0. Во второй встрече 19 марта в Москве сильнее был ЦСКА, победивший со счетом 4:1. Третий матч в Ярославле 21 марта также выиграли армейцы со счетом 2:1 в овертайме. Четвертый матч 23 марта в Ярославле завершился победой железнодорожников со счетом 3:0. Пятую игру в Москве 25 марта выиграл ЦСКА со счетом 3:2.

Седьмой решающий матч серии плей-офф пройдет 29 марта в Москве. Победитель пары «Локомотив» - ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина встретится с командой СКА из Санкт-Петербурга, которая в четвертьфинальной серии плей-офф обыграла московское «Динамо» с результатом 4 - 1.

Антон Антонов