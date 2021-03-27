«Кризис близости» и советы по карантину

Издатели рассказали “Ъ FM”, какие книги они представили на ярмарке Non/fiction. Она стартовала на днях в Москве и продлится до конца выходных. Из-за пандемии организаторы впервые за 20 лет сдвинули сроки проведения с ноября на март и ввели новые правила для гостей и приглашенных спикеров. Какие книги вызвали наибольший интерес посетителей ярмарки? Выясняла Юлия Жданова.

В 2021 году из-за пандемии формат ярмарки пришлось немного изменить: маски, перчатки, социальная дистанция, зарубежные авторы участвовали только онлайн. Коронавирус оказал свое влияние и на список новинок. В этом году жюри отобрало значительно больше книг о взаимоотношениях и социальных проблемах, сообщила “Ъ FM” шеф-редактор издательства Inspiria Екатерины Панченко: «Нынешняя выставка тише, меньше людей. Связано ли это с пандемией, или это просто непривычный календарь событий. Популярностью пользуются психологические триллеры. Писатели с удовольствием изучают человеческую психологию. В сентиментальной литературе тренд на чувствительного, понимающего мужчину. Популярно и этническое фэнтези. Также возрос интерес к кулинарии, как к книгам, например, по самоорганизации, работе на фрилансе, тайм-менеджменту. И, вероятно, это связано с пандемией».

Что касается художественной литературы, критик Галина Юзефович выделяет роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» про вывоз голодающих детей Поволжья в 1923 году в Среднюю Азию. Книга уже стала поводом для полемики, автора обвиняли в плагиате.

Хвалят роман Веры Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари» о будущем, где Россию колонизировал Китай и всех людей чипировали. Из произведений на иностранном языке особый интерес вызвала книга писательницы из Израиля — Маши Халеви «Полиамория: Свобода выбирать».

Издатели удачно подобрали время для публикации, считает переводчик и рецензент немецкой книги в Москве Татьяна Заборовская: « В первый день выставки мое внимание привлекла презентация книги “Полиамория. Свобода выбирать”.

Поймала очень важный тренд, связанный с кризисом близости, которую мы испытали за время пандемии.

То, что это вышло в общественное обсуждение, из маргинального дискурса в публичный, очень интересный поворот. И я убеждена, что данная книга — не последняя на эту тему. Сейчас нас ждет вал: “Полиамория для чайников”, “Открытые отношения для всех”».

Главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн», член экспертного совета ярмарки Павел Подкосов отмечает, что посетителей в этом году довольно много. По его словам, такого интереса к книгам не было даже на предыдущей ярмарке, которая сотоялась в ноябре 2019 года, еще до пандемии: «Было очень много народу, и, на мой взгляд, явно больше, чем в обычный первый день выставки.

Продажи тоже значительно выше, чем в прошлые годы. Хотя это был рабочий день, и мы не ожидали столько гостей».

Посетители ярмарки заметили рост цен на книги. Издатели говорят, что это вынужденная мера, офсетная бумага, подорожала на 7% в начале года. И если ситуация не изменится, ценники в книжных магазинах за год могут подняться на 20%, считает президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков: «На какое-то время мы сократим выпуск.

На все проекты у нас в апреле бумаги не хватает. Если проблема не решится, то ее придется закупать за границей, в Финляндии. Это приведет к повышению цен на книги приблизительно на 20%.

Понятно, что это речь идет не о всех книгах, а о части продукции, но, в целом, мы давно не сталкивались с дефицитом сырья, и до сих пор всегда удавалось решать вопрос с бумажниками. Но на сегодняшний день рост цен на сырье и различные материалы приводит к их дефициту».

Ярмарка Non/fiction не обошлась в этом году без скандалов. В частности, в сети недовольство вызвала отмена презентации книги «Невероятные происшествия в женской камере № 3» пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш. Издатель произведения — Corpus, который входит в «Эксмо-АСТ» заявил, что это было решением руководства книжной ярмарки. Последние, в свою очередь, возложили ответственность на «Эскмо-АСТ».

Вопросы вызвал и топ-лист детской литературы. В начале недели москвичи не нашли там часть книг от известных издательств — «Самокат», «Розовый жираф» и «Белая ворона». Но уже к четвергу, как сообщили “Ъ FM” организаторы ярмарки, список дополнили. А произошедшее они назвали технической накладкой.