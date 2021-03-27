В Ярославле после ДТП иномарка повисла на заборе

Сегодня, 27 марта, в Ленинском районе Ярославля произошло ДТП, в результате которого один автомобиль перевернулся, а другой повис на дорожном ограждении, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

Очевидцы разместили фотографии и видеозапись дорожно-транспортного происшествия в соцсетях.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 9 часов на улице Полушкина роща возле дома №5. В пресс-службе уточнили, что на дороге столкнулись легковые автомобили Renault Logan и «Лада Гранта». По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

Дарья Сабаева