Определились соперники БК «Парма» по финалу кубка ФИБА

В полуфинале турнира пермская команда встретится с израильским клубом «Ирони Нес-Циона». Накануне израильтяне обыграли греческий «Ираклис» со счетом 105:80. Во второй паре полуфиналистов сыграют польский клуб «Острув-Велькопольски» и румынская «Орадя».

Игры пройдут 23–25 апреля. Место проведения турнира ФИБА определит позднее.

Напомним, с 23 по 25 марта баскетболисты «Пармы» успешно выступила в плей-офф еврокубка. В матче 1/8 финала пермяки разгромили болгарский клуб «Рилски Спортист» (90:61), а в четвертьфинале победили еще одну болгарскую команду — ботевградский «Балкан» (84:62).