У туапсинской компании-банкрота «Гамма» сменился конкурсный управляющий

Арбитражный суд Краснодарского края отстранил Романа Белова от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Холдинговая компания “Гамма”» и утвердил вместо него Сергея Лямова. Информация об этом появилась в ЕФРСБ.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2013 году суд признал банкротами ООО «Холдинговая компания „Гамма“», ООО «Оздоровительный комплекс „Гамма“» и аффилированное с ними ООО «Пансионат „Светлана“» (все компании зарегистрированы в Ольгинке. — „Ъ-Кубань“). Основными активами холдинга являлись: четырехзвездочный оздоровительный комплекс на 140 номеров, пансионат «Светлана» на 50 номеров и отель «Гамма» категории «пять звезд» на 107 номеров (их общая стоимость, по оценке самого холдинга,— около 6 млрд руб.). Задолженность образовалась в ходе строительства пятизвездочного отеля «Гамма», введенного в эксплуатацию в 2009 году, для которого были привлечены кредитные средства.

В 2018 году в Арбитражный суд Краснодарского края был направлен иск на 186 млн руб. к бывшему конкурсному управляющему обанкротившейся компании «Гамма» Дмитрию Лихуше. годом ранее господин Лихуша был отстранен от исполнения обязанностей управляющего по иску основного кредитора общества — ООО «КБ „Юниаструм Банк“».

В декабре 2020 года должны были состояться первые торги по продаже имущества банкрота. Начальная цена актива, куда вошли право аренды двух участков под зданиями «Гаммы», пляжная инфраструктура, бассейны, торговые павильоны, кафе и прочее, составляла более 1,1 млрд руб. Позже сообщение о торгах отменили.

В феврале 2021 года конкурсный управляющий Роман Белов внес в дело о банкротстве должника заявление о взыскании убытков с бывшего конкурсного управляющего Дмитрия Лихуши в размере 84,5 млрд руб.

Наталья Решетняк