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Минэкологии Челябинской области обнаружило источник загрязнения реки Миасс

Министерство экологии Челябинской области исследует причины загрязнения реки Миасс нефтепродуктами, сообщает пресс-служба ведомства. Масляные пятна на реке были замечены жителями в районе улицы Набережной. На место были направлены специалисты для фиксирования следов разлива веществ и установления возможных причин. По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова, в ходе обследования было выявлено, что нефтепродукты попадают из коллектора, по которому река Игуменка впадает в Миасс. Загрязнение связывают с попаданием в ливневую канализацию талых вод с дорог.

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