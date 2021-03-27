Минэкологии Челябинской области обнаружило источник загрязнения реки Миасс

Министерство экологии Челябинской области исследует причины загрязнения реки Миасс нефтепродуктами, сообщает пресс-служба ведомства. Масляные пятна на реке были замечены жителями в районе улицы Набережной. На место были направлены специалисты для фиксирования следов разлива веществ и установления возможных причин. По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова, в ходе обследования было выявлено, что нефтепродукты попадают из коллектора, по которому река Игуменка впадает в Миасс. Загрязнение связывают с попаданием в ливневую канализацию талых вод с дорог.