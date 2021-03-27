Ярославский «Буревестник» начал плей-офф баскетбольной Суперлиги 1 с поражения

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» в первом матче серии плей-офф первого дивизиона Суперлиги 1 встречался на выезде с победителем регулярного чемпионата командой «Самара». Матч 26 марта в Самаре завершился победой хозяев площадки со счетом 89:65. «Самара» повела в серии до трех побед со счетом 1 - 0.

Второй матч серии также пройдет в Самаре 28 марта. Третья игра назначена на 31 марта. Она пройдет в Ярославле. Если победитель серии не будет определен в трех матчах, четвертый матч также пройдет в Ярославле 2 апреля. В случае необходимости, пятая игра будет проходить в Самаре.

В регулярном чемпионате команды провели две встречи, в которых сильнее была команда «Самара». Первый матч в Самаре 4 ноября 2020 года закончился победой хозяев со счетом 117:70. Во втором матче в Ярославле 25 января «Буревестник» уступил со счетом 78:90.

Антон Антонов