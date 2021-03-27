В Краснодаре для 400 обманутых дольщиков «Таурас-96» достроили литер в новом ЖК

Краснодарский застройщик ССК готовит к вводу в эксплуатацию восьмой литер ЖК «Свобода» на 400 квартир, предназначенных для обманутых дольщиков ООО «Фирма „Таурас-96”». Об этом сообщили в пресс-службе строительной компании.

Общая площадь жилого комплекса составляет 20 тыс. кв. м. Планируется, что в 2021 году застройщик введет в эксплуатацию 3, 4 и 5 литеры ЖК «Свобода», в 2022 году - 1, 2 и 9 литеры. В результате удастся восстановить права более 1,5 тыс. обманутых дольщиков компании «Таурас-96».

Как писал “Ъ-Кубань”, 10 марта 2021 года обманутые дольщики компании «Таурас-96» получили ключи от квартир. Проблемный жилой комплекс достроила компания «ССК». Возведение объекта начали в 2009 году, однако застройщик ООО фирма «Таурас-96» не смог справиться с взятыми обязательствами перед дольщиками и завершить строительство. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и поручил найти инвестора на проблемные объекты. В 2017 году обязательства по завершению строительно-монтажных работ и вводу жилья в эксплуатацию взял на себя новый застройщик – ООО СЗ «СпецСтройКубань».

Наталья Решетняк