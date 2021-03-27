«Такие места нужны Москве»

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает о маленькой пиццерии, где можно не только попробовать качественную итальянскую кухню, но и выпить бокал неплохого вина с хорошим соотношением цены и качества.

Новый проект основательницы «Винных базаров» Евгении Качаловой — крошечный пицца-бар Crosta, открывшийся по соседству с первым «Винным базаром», обладает всеми ключевыми признаками классического ресторана «на районе».

Он трогательно мал – всего 68 метров. У него очень компактное моно-меню с настоящим «Цезарем» без помидоров, рукколой с креветками, страчателлой с томатами и полноценным разделом пиццы. В Crosta можно выпить бокал недорого вина или Aperol Spritz «на кране» за 290 рублей.

Тут бесплатная вода с лимоном, которую самим можно наливать из стеклянного бочонка за барной стойкой, а к любому заказу можно попросить оливковое масло с розмарином, со смесью перцев или с трюфелем. Тут громко работает итальянское радио. За столами соседствуют школьники, дамы пенсионных лет и «белые воротнички». Тут дружелюбный сервис. И главное — достоверная пицца с очень убедительным соотношением цена-качество.

Большущая пицца на тонком тесте из итальянской муки стоит от 390 до 490 рублей. Ассортимент самый традиционный: «Маргарита», «4 сыра», «Груша с горгонзолой», «Мортаделла», «Коппа с рукколой», «Калабра» и «Креветки и руккола». Одна такая пицца легко заменяет целый обед или даже ужин. Разумеется, многие берут с собой, часто по дороге домой из соседнего «Винного базара». Хорошо бы получилась сеть — такие места точно нужны Москве.