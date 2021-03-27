Пермская нефтяная компания «Прайм» сменила владельца

Пермская нефтедобывающая компания ООО «Прайм» сменила собственника. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем 100% долей общества стал предприниматель Сергей Прочаков. Ранее компания принадлежала Наталье Коротаевой.

Сергей Прочаков является также владельцем юридической компании «Радомир-Право» и директором ООО «Гарантированная защита», которое тоже ведет деятельность в области права.

ООО «Прайм» имеет три лицензии на право пользования недрами Пермского края. Компания может вести разведку и добычу нефти на Федорцевском, Боркмосском и Кулигинском участках. Ранее «Прайм» являлся дочерей компанией шведской Selena Oil, в начале 2019 года учредителем ООО стала госпожа Коротаева. Возглавляет компанию Сергей Тюриков. По итогам 2019 года общество получило чистый убыток 2,2 млн руб., данных о выручке компании за прошлый год не представлено.