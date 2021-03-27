В Краснодаре демонтировали 75 шлагбаумов, препятствующих проезду пожарной техники

В Краснодаре демонтировали 75 шлагбаумов и заграждений, которые не соответствовали новым требованиям противопожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Конструкции были расположены на муниципальной земле.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, с 1 января 2021 года вступили в силу новые противопожарные нормы, которые касаются ограничений по проезду на внутриквартальных территориях. В первую очередь они касаются шлагбаумов и ограждений, которые устанавливаются жителями согласно протоколам общих собраний.

Всего власти Краснодара обнаружили 518 шлагбаумов (137 находятся на муниципальной земле), которые препятствуют проезду пожарной техники. Все они будут демонтированы в соответствии со вступившими в силу 1 января 2021 года новыми правилами противопожарного режима.

Наталья Решетняк