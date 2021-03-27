Во Владимире возбудили дело о растрате 1,3 млн рублей на нацпроекте «Здравоохранение»

Бывшего директора бюджетного учреждения Владимирской области «Облстройзаказчик» Татьяну Потапову подозревают в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает региональное следственное управление Следственного комитета России (СКР). По версии следствия, госпожа Потапова при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов заключила контракты со знакомым по завышенной цене. Ущерб оценивается более чем в 1,3 млн руб. Работы по строительству пунктов проводились в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По версии следствия, госпожа Потапова заключала с контрагентом договоры на проведение кадастровых работ. Стоимость некоторых контрактов была завышена более чем в шесть раз, до 130–170 тыс. руб. при фактической стоимости около 22 тыс., заявляет следствие. Имя контрагента не раскрывается, против него возбуждено уголовное дело о пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Оба фигуранта дела задержаны, решается вопрос об их аресте.

Татьяна Потапова руководила ГБУ «Облстройзаказчик» с 2019 по 2021 год. Случаи растраты, по сообщению СКР, произошли с октября по декабрь 2020 года. Своей вины госпожа Потапова не признает.

Напомним, в конце прошлого года бывший директор медицинского информационно-аналитического центра (структура департамента здравоохранения Владимирской области) Иван Сметанин был задержан по подозрению в присвоении свыше 80 млн руб. в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение». По данным следствия, чиновник установил заведомо завышенную цену госконтракта по закупке серверного оборудования; следствие ходатайствовало о его аресте.

Подробнее о деле Андрея Сметанина читайте в публикации “Ъ” «Чиновник уволился после растраты».

Александр Тихонов, Ярославль