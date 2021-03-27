Международные соревнования по лыжным гонкам в следующем году пройдут в Тюменской области

Финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021-2022 годов пройдет в Тюменской области, об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после встречи с губернатором Александром Моором.

«Тюмень готова. Старты состоятся в "Жемчужине Сибири", где есть все для проведения соревнований такого уровня. Тюменская область – одна из лидирующих по рейтингам нашей Федерации территория. Здесь есть серьезные боеспособные и конкурентоспособные ребята. Наши юниоры – Иван Якимушкин, Денис Спицов и другие ребята, которые уже сейчас достойно представляют не только регион, но и страну в целом», — рассказала Елена Вяльбе.

Первые соревнования в рамках чемпионата России по лыжным гонкам 2021 года начались сегодня на трассах спортивного комплекса «Жемчужина Сибири» в Тюмени.

Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 27 марта по 4 апреля.