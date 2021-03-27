В Ярославской области за сутки не зафиксировано смертей от коронавируса

В Ярославской области за последние сутки не произошло ни одной смерти от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. По данным оперштаба, в области за минувшие сутки было зафиксировано 90 новых случая заражения COVID-19. За это же время в регионе 78 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По данным на 27 марта всего на территории Ярославской области за период пандемии коронавирусна было выявлено 35737 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся коронавирусом 34138 человек выздоровели. 475 пациентов, заболевших COVID-19, скончались.

Антон Антонов