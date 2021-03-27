В Ярославской области за сутки в двух ДТП погибли два человека

За минувшие сутки в Ярославской области произошло два ДТП в которых погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По данным пресс-службы, первое дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 26 марта около 19:55 на 132 км автодороги «Юрьев Польский – Переславль» в Переславском районе Ярославской области.

По предварительным данным, 65-летний житель Переславля-Залесского, управляя автомобилем Hyundai, не справившись с управлением, произвел съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Второе дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 26 марта около 23 часов на 68 км автодороги «Ярославль - Рыбинск» в Рыбинском районе.

По предварительной информации, 56-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на 59-летнего пешехода, который двигался по проезжей части. В результате ДТП пешеход, житель Рыбинска, скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Дарья Сабаева