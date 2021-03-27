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Пермский производитель мороженого вышел из убытков

АО «Пермский хладокомбинат “Созвездие”» опубликовало финансовую отчетность за 2020 год. Чистая прибыль общества составила 341,7 млн руб. В 2019-м «Созвездие» получило чистый убыток 24,3 млн руб. Данных о выручке компании в отчете не представлено.

Пермский хладокомбинат «Созвездие» входит в состав ОАО «Милком» удмурдского агрохолдинга «Комос Групп». В конце 2018 года правительство Пермского края и «Милком» заключили специнвестконтракт, предусматривающий строительство на базе хладокомбината фабрики по производству мороженого. По информации на сайте «Милком», сейчас предприятие выпускает несколько сортов мороженого в различных видах упаковки: эскимо, вафельный стакан и рожок, брикет, семейное мороженое в пакетах и контейнерах. В 2019 году «Созвездие» озвучило планы по производству сгущенного молока. 

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