Две жительницы Ярославля перевели мошенникам 760 тысяч рублей

В Ярославле произошло еще два случая телефонного мошенничества, в результате которых местные жители лишились 760 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Мошенники действовали по стандартной схеме.

Первый случай произошел в Ленинском районе города. На мобильный телефон 33-летней жительницы Ярославля позвонил неизвестный, и представившись сотрудникам одного из банков, под предлогом отмены несанкционированного кредита на ее имя, убедил оформить ярославну новый кредит, а затем перевести полученные денежные средства на якобы «безопасный счет». Следуя инструкциям звонившего, женщина, через банкомат, перевела мошенникам 500 тыс. руб.

Аналогичный случай мошенничества произошел во Фрунзенском районе Ярославля. Выполняя указания звонившего, 30-летняя ярославна лишилась 260 тыс. руб.

«По данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению преступлений»,— уточнили в пресс-службе.

Дарья Сабаева