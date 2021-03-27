В Ярославской области на соцподдержку жителей потратили почти 11 млрд рублей

В 2020 году из консолидированного бюджета Ярославской области на оказание мер социальной поддержки населению было направлено более 10,7 млрд руб., сообщили в Ярославльстате. Это на 11.4 % больше, чем было в 2019 году.

В Ярославльстате отметили, что, предоставление мер социальной поддержки осуществлялось, как в натуральной форме, так и в виде денежных выплат. На долю денежных выплат приходится 72.2% от общего объема.

По данным Ярославльстата, более 8,4 млрд руб. было направлено на реализацию региональных программ соцподдержки и на оказание различных видов социальной помощи, предусмотренных другими нормативно-правовыми актами. Также на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан направлено более 2,18 млрд руб. Кроме того, более 114 млн руб. направлено федеральным категориям льготополучателей.

Дарья Сабаева