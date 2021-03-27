Губернатор Андрей Травников дал старт работ по надвижке пролетных конструкций четвертого моста через Обь

Состоялась рабочая поездка Губернатора Андрея Травникова на площадку строительства мостового перехода через реку Обь в г. Новосибирске. Губернатору доложили о ходе работ, по команде главы региона начата надвижка пролетных строений.

«С удовольствием разделяю радость таких важных для мостостроителей событий. Предыдущее значимое мероприятие – это заливка первых опор, сегодня еще более знаковое событие для мостовиков – начало надвижки пролётного строения. Начитает по-настоящему формироваться переправа через одну из крупнейших сибирских рек, через Обь. На сегодняшний день это крупнейший строящийся инфраструктурный объект Новосибирской области», – подчеркнул Андрей Травников.

«Мы идем с опережением, особенно по строительству самого моста. На правом берегу мы выносим коммуникации, строим пилон, готовимся к работе по устройству специальных вспомогательных приспособлений и устройств для монтажа балки жёсткости, работаем на площади Труда», – отметил генеральный директор ООО «ПФ «ВИС» Руслан Семёнов.

По оперативным данным на 25 марта 2021 года техническая готовность объекта составляет 24,75%. Как доложили главе региона, технологическая площадка, созданная вокруг русловых опор мостового перехода на левом берегу Оби, будет демонтирована уже в апреле, и не окажет влияния на прохождение весеннего паводка. Это также не повлияет на темпы дальнейшего строительства.

Сборка пролётного строения осуществляется на специально оборудованном металлическом стапеле. Пролетная конструкция состоит из металлических блоков общей длиной 776 метров и массой 9600 тонн. Её монтаж осуществляется способом продольной надвижки при помощи двух толкающих гидравлических устройств. Для предотвращения опрокидывания пролётного строения используется дополнительная облегчённая металлическая конструкция – аванбек, временная консоль, которая крепится к основному пролётному строению на период надвижки и демонтируется в несколько этапов по её завершению. Надвижка пролётного строения осуществляется поэтапно и состоит из 17 стадий. Окончание надвижки конструкций пролетных строений русловой части моста запланировано на июль 2022 года.

Работы по строительству четвертого моста находятся на постоянном контроле региональных властей.