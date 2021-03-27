Росреестр предложил ослабить ограничения на приватизацию участков у воды

Росреестр разработал проект поправок в Земельный кодекс, которые позволят передавать в частную собственность часть участков, находящихся вблизи источников питьевой воды, сообщил РБК со ссылкой на проект, опубликованный на портале правовых актов. Речь идет об участках на втором поясе защиты. Представитель Росреестра сообщил изданию, что поправки разработаны по поручению правительства в связи с обращением властей Подмосковья.

С 2007 года землю в первых двух поясах защиты нельзя приватизировать. На первом поясе защиты находятся источник воды, насосная станция и другие инженерные коммуникации. Второй пояс, согласно пояснительной записке к проекту, существенно шире и может достигать и ширины 2 м. Ограничения второго пояса охватывают 35% площади Московской области, сообщило изданию региональное министерство имущественных отношений.

Законопроект, по утверждению министерства, позволит оформить жителям и бизнесу права на свою собственность. Сейчас участки во втором поясе защиты можно только арендовать. Росреестр сообщил, что намерен завершить подготовку проекта в июне 2021 года.