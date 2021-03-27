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Названы лауреаты театральной премии Casta Diva

Во Всемирный день театра, который отмечается 27 марта, российская оперная премия Casta Diva объявила лауреатов за 2020 год. Поскольку из-за пандемии многие намеченные на прошлый год оперные проекты так и не состоялись, награда в разделе «Спектакль года» в этот раз не присуждена никому.

Тем не менее в номинациях «Певец года» и «Певица года» награждены артисты, принимавшие участие в одной из заметных премьер, которые все-таки состоялись. Это Нажмиддин Мавлянов и Надежда Павлова, исполнявшие, соответственно, партии Садко и Волховы в спектакле Дмитрия Чернякова «Садко» (Большой театр).

«Лучшей зарубежной певицей» названа норвежское сопрано Лизе Давидсен, а «Лучшим зарубежным певцом» — немецкий баритон Кристиан Герхаер.

Церемония награждения и гала-концерт лауреатов должны пройти, как предполагается, 18 сентября 2021 года в театре «Новая опера».

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