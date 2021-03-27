Экс-главу краевого минсельхоза не утвердили на пост гендиректора «Камтэкс-Химпрома»

Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром» не смог избрать генерального директора предприятия. По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», на этот пост было выдвинуто две кандидатуры — действующий руководитель АО Илья Иванов и экс-министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева. Вчера на заседании совета состоялось голосование: за госпожу Бредневу было отдано 4 голоса, за господина Иванова — ни одного. Однако окончательного решения принять не удалось в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Напомним, Оксана Бреднева руководила региональным минсельхозом с июня 2019 года. На этой неделе она сообщила, что 26 марта работает на этой должности последний день. До прихода на госслужбу госпожа Бреднева работала исключительно в региональных бизнес-структурах, в том числе возглавляла «Камтэкс-Химпром».